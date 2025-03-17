إعلان

شك في عذريتها.. شاب يذبح عروسه بأسيوط يوم الصباحية والمحكمة تعاقبه

01:03 م الإثنين 17 مارس 2025

محكمة جنايات أسيوط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، بإعدام طالب شنقًا بعد إدانته بذبح زوجته وفصل رأسها في ثان أيام زواجهما بقرية الفيما بمركز الفتح، وذلك بسبب شكوكه في سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت وإيهاب أحمد دهيس، وأمانة سر سيد على بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 18537 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى بلاغ من المتهم "محمد. م. ب" (24 عامًا)، طالب مقيم بقرية الفيما، يفيد بقيامه بذبح زوجته "أزهار. ع. م" (16 عامًا) داخل مسكن الزوجية.

انتقل معاون وحدة مباحث مركز الفتح، إلى موقع الحادث وتبين وجود المتهم جالسًا بجوار جثة زوجته مفصولة الرأس أمام باب الحمام، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام سكين ملقاة بجوار الجثة.

أمام وكيل نيابة الفتح أحمد أبو دولة، قال المتهم إنه تزوج من المجني عليها يوم 1 سبتمبر2024، وبعد انتهاء حفل الزفاف صعدا إلى شقتهما.

وفي اليوم التالي للعرس، لم يرَ دماء نتيجة العلاقة الزوجية مما أثار شكوكه بها، فأحضر سكينًا من المطبخ وذبحها حتى فصل رأسها عن جسدها.

توصلت تحريات معاون وحدة مباحث مركز الفتح، إلى أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وأنه اعتقد أن زوجته ليست بكرا مما دفعه لارتكاب الجريمة.

كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود جرح ذبحي بأعلى العنق وفصل للرأس عند مستوى الفقرات العنقية بين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى جروح قطعية بالوجه، كما تبين أن غشاء البكارة من النوع الحلقي وبه قطوع حديثة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات أسيوط شاب يذبح عروسه أسيوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - قرار جديد من النيابة في واقعة سائق الفردوس
من أول ألف جنيه.. بنكان ينفردان بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة بمصر
"جيه بي مورجان" يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في أبريل و2% في مايو
احذر | لو بتهدي قبله مش كفاية.. طريقة احتساب الرادار سرعة السيارة ؟
انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان