"يوسف يختار الموت شنقا".. طالب ثانوي ينهي حياته في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أنهى طالب في الصف الأول الثانوي بمحافظة الشرقية، حياته بشنق نفسه، فيما جرى التحفظ على جثمانه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للانتهاء من الإجراءات القانونية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو كبير يشير إلى مصرع طفل في المرحلة الثانوية بمنشأة رضوان يدعى يوسف طارق، فيما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبو كبير إلى موقع البلاغ.

بالانتقال إلى موقع البلاغ أفاد ذوي الطفل بمنشأة رضوان بمركز أبو كبير أنهم عثروا عليه مشنوقا، مشيرين إلى انتحاره.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها وكشف ملابساتها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.