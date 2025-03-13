تفاصيل تمثيل "سفاح المعمورة" جريمته الثالثة.. ماذا حدث في شقة 45؟ (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اصطحبت قوات الأمن المحامي المتهم "ن.ا"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، إلى شقة كان يستأجرها في منطقة 45 بالعصافرة، شرقي الإسكندرية، لإعادة تمثيل جريمته الثالثة، حيث عُثر على رفات المهندس محمد إبراهيم، الذي أُبلغ عن تغيبه قبل 3 سنوات.

وسط حراسة أمنية مشددة، سرد المتهم أمام جهات التحقيق تفاصيل الواقعة، موضحًا كيفية نقل جثة الضحية داخل صندوق، قبل دفنها داخل الشقة. وخضعت أقواله للمضاهاة مع اعترافاته السابقة أثناء التحقيقات.

وتواصل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات الجرائم المنسوبة للمتهم، الذي يواجه اتهامات بقتل 3 أشخاص، هم زوجته بعقد عرفي، وموكلته، وأحد عملائه.

وكانت أسرة المهندس محمد إبراهيم قد شيّعت جثمانه بعد تأكيد هوية رفاته عبر تحليل البصمة الوراثية (DNA). وأفادت شقيقته، منى إبراهيم، بأن المحامي المتهم كان على معرفة بالضحية من خلال معاملات قانونية مرتبطة بتحرير العقود.

يُذكر أن قوات الشرطة استخرجت الجثث من شقة استأجرها المتهم بالطابق الأرضي، بعد بلاغ من الأهالي عن وجود جثث مدفونة، حيث تم العثور على الضحايا الثلاث في أماكن متفرقة داخل الوحدة السكنية.

وقررت محكمة جنح المنتزه الجزئية تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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