تداول 14 ألف طن بضائع وسفر 1610 ركاب بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين احمد:

رست 5 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، لتحقق تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و980 شاحنة و85 سيارة ملاكي، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1610 راكب بموانيها.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، 483 شاحنة و83 سيارة، بينما بلغت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 497 شاحنة و2 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة سينا بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة فيما غادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وسيناء.

وسجل ميناء نويبع تداول 3900 طن بضائع و410 شاحنة عبر رحلات مكوكية وصول وسفر على الخط الملاحي "نويبع- العقبة" لأربعة سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.