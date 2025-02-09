انتظام الدراسة في 1340 مدرسة ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

انتظمت الدراسة صباح اليوم الأحد، في 1340 مدرسة على مستوى محافظة بني سويف، من بينها 731 مدرسة ابتدائي، و 463 مدرسة إعدادي، و 93 مدرسة ثانوي عام، و 55 مدرسة تعليم فني، وسط حالة من الهدوء التام.

من جانبها أكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أهمية الأنشطة التربوية، والاهتمام بطابور الصباح، وتحية العلم، والنشيد الوطني، والالتزام بالإذاعة المدرسية، واختيار البرامج التي تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، والتوعية بالمشروعات القومية وحياة كريمة.

و وجهت بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد في إطار الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلى جانب التوعية بأخطار التغيرات المناخية وآثارها على البيئة.

و شددت على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، و تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي، والبعد عن استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائياً، مع تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية، فضلا عن تنفيذ خطة المتابعة الميدانية على المدارس، من خلال فرق المتابعة والموجهين بالإدارات التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية إلى جانب خطة المتابعة التي تنفذها المديرية من خلال فرق المتابعة التي تجوب كافة إدارات التعليم للمرور على المدارس بمشاركة أعضاء المتابعة، وموجهي عموم المواد والتوجيه المالي والإداري لمتابعة المدارس من كافة النواحي الفنية والإدارية، وتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية