بالصور- المصري أحمد شوكت يفوز بذهبية بطولة العالم للقوة البدنية

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كتب - محمد البدري:

حقق اللاعب المصري أحمد شوكت سعد، الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقوة البدنية ومصارعة الذراعين "powerlifting" فئة الشباب والتي تستضيفها مصر بمشاركة 330 لاعبًا من 23 دولة حول العالم.

وحصل أحمد شوكت على المركز الأول في منافسات البطولة بعد أن حطم الرقم القياسي لفئة تحت السن حيث رفع وزن 240 كيلوغرامًا، متجاوزًا الرقم السابق في المسابقة، ليؤكد تفوقه كأحد المواهب الرياضية الصاعدة بعد أن بدأ مسيرته من مسقط رأسه بمدينة الإسكندرية.

وشهدت فعاليات البطولة حضور رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية اللواء محمود بركات، ورئيس منطقة الإسكندرية لرياضة "powerlifting" إبراهيم عبد المعين وممثلي الاتحاد المصري.

واحتلت مصر صدارة بطولة العالم للقوة البدنية وتوجت بكأس البطولة برصيد 165 ميدالية متنوعة بواقع 84 ميدالية ذهبية،و 42 ميدالية فضية، و39 ميدالية برونزية.

وتوج المصريون بكأس المركز الأول فيما حصدت إنجلترا كأس المركز الثاني، أما الهند فحصلت على كأس المركز الثالث.