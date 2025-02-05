ارتفاع الموج 6 أمتار.. طوارئ في الإسكندرية استعدادًا لموجة من الطقس السيئ- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض الإسكندرية والسواحل الشمالية إلى نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج بين 4 إلى 6 أمتار، وهطول أمطار متفاوتة الشدة.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف أي تجمعات للمياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وشدد على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك، منوهًا إلى تخصيص أرقام للطوارئ وخطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين.







