هنشتري منكم دم.. السجن 15 سنة لأربعة متهمين بخطف شابين وهتك عرضهما بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وبراءة المتهم الخامس، لاتهامهم بخطف شابين بالتحايل والإكراه.

ترجع وقائع القضية رقم 16352 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بخطف طالبين بالتحايل.

ووفقًا لأوراق القضية، تبيَّن أن كلًّا من المتهمين "أ.م.أ" (حداد)، و"ع.ع.ع" (عامل)، و"أ.ع.ز" (عامل)، و"ع.م.ال" (طالب) ارتكبوا واقعة خطف المجني عليهما "م.م.ع" و"م.س.ع"، اللذين لم يبلغا 18 سنة، وذلك عن طريق التحايل، بعدما تقابل معهم المتهمون الأول والثاني والثالث بالطريق العام.

وتبيَّن من التحقيقات أن المتهمين أوهموا المجني عليهما بحاجتهم إلى متبرعين بالدم لإنقاذ أحد أقاربهم، مقابل مبالغ مالية مجزية، فاصطحبوهما إلى مكان بعيد عن أعين الرقباء، بينما كان المتهم الرابع متربصًا لهما في ذلك المكان.

وأوهم المتهمون المجني عليهما بضرورة تناول أقراص منوِّمة كانوا قد أعدوها مسبقًا من إحدى الصيدليات، وذلك بناءً على وصفة من المتهم الأخير، بهدف شلِّ حركتهما.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، إذ قاموا في ذات الزمان والمكان بهتك عرض المجني عليهما بعد أن جردوهما من ملابسهما، ثم قاموا بتصويرهما وإرسال الصور للمتهم الخامس، بغرض الحصول على عائد مادي من خلال نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية وأرباح تجارية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.