حركة تغييرات في قيادات الإدارات التعليمية بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم عن حركة تنقلات جديدة بين مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، شملت تكليف 3 مديرين جدد، مع الإبقاء على 4 آخرين في مناصبهم.

وأوضح الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تم تكليف: مروة عبدالعزيز مديرًا لإدارة غرب الفيوم - محمد سعد مديرًا لإدارة شرق الفيوم - عصام نعيمي مديرًا لإدارة يوسف الصديق -

محمد عبد القوي مديرًا لإدارة إبشواي - محمد البطران مديرًا لإدارة طامية - أحمد رياض سيف النصر مديرًا لإدارة إطسا - مصطفى مبارك مديرًا لإدارة سنورس.

وكانت الدكتورة أماني قرني، وكيلة الوزارة السابقة، قد أعلنت عن مسابقة لشغل منصب مدير إدارة تعليمية في يونيو 2024، وفقًا لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007. وبعد تلقي 64 طلبًا، تم تشكيل لجنة قيادية لاختيار الأنسب.

إلا أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تلقى عدة شكاوى حول نزاهة المسابقة، ما دفعه لإحالتها إلى لجنة الفتوى بوزارة التربية والتعليم، والتي أقرت بصحتها. وعاد الدكتور خالد قبيصي، وكيل الوزارة الحالي، لإحالة الملف مجددًا إلى لجنة الفتوى للنظر في وضع المتقدمين الذين تنتهي خدمتهم في 2025 بسبب بلوغ سن المعاش، وتمت الموافقة على القرارات الأسبوع الماضي.

ومع انتهاء التكليفات المؤقتة، أعلنت المديرية، اليوم الخميس 28 فبراير، الحركة الجديدة للإدارات التعليمية.