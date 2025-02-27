ألقاها من الطابق الرابع.. المشدد 15 سنة لجزار قتل زوجته في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة جزار بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل زوجته، بالتعدي عليها بالضرب بحزام وإلقائها من الطابق الرابع بالشقة سكنهما بمنطقة العامرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام محمد مساهل والمستشار ضياء بدر الدين عبد المنعم، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، ويوسف دسوقي، وكيل النائب العام، وعلي حسين، سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 30902 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد سقوط ربة منزل من نافذة العقار سكنها ووفاتها.

توصلت التحريات إلى حدوث مشاجرة بين المتهم "ع.إ.إ" جزار وزوجته المجني عليها "س.أ.ت" ربة منزل، تعدى عليها خلالها بالضرب بحزام جلد لفترة زمنية تعدت الساعة ونصف.

ووفقًا لأوراق القضية انتهت المشاجرة التي وقعت بين الزوجين أثناء تواجد نجليهما بالشقة بدفع المتهم زوجته بكلتا يديه ملقيًا إياها من نافذة الشقة بالطابق الرابع لتسقط أرضًا جثة هامدة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.