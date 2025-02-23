حوار بين الفن والجرانيت.. ختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت -صور

أسوان - إيهاب عمران:

أسدلت وزارة الثقافة الستار على فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، الحدث الأبرز في مجال النحت على الجرانيت، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ويجمع نخبة من الفنانين المصريين والدوليين في مدينة أسوان، مهد الحضارات ومصدر الإلهام الفني.

بدأت مراسم الختام بالجولة التفقدية التي قام بها المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان والمعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان أكرم المجدوب قوميسير عام الدورة السمبوزيوم.

وتفقد الحضور الأعمال الفنية المنجزة، والتي عكست مدى التميز والإبداع الذي شهده السمبوزيوم هذا العام بموقع العمل بجوار متحف النوبة بعد التجديدات الجارية لتطويره، ليتحول الموقع بعد الانتهاء من السمبوزيوم إلى معرض للأعمال الفنية النحتية طوال العام.

وأعرب الفنان أكرم المجدوب، القوميسير العام ، عن فخره بنجاح دورة هذا العام، مشيدًا بتفاني الفنانين والمنظمين الذين ساهموا في خروج الحدث بصورة مشرفة.



واختُتم الحفل بتكريم الفنانين المشاركين والعمال المساعدين، تقديرًا لمساهماتهم الفعالة في إنجاح هذه الدورة وإثراء المشهد الفني المصري والدولي، والتأكيد على الدور الحيوي للسمبوزيوم في استلهام روح الحضارة المصرية القديمة وتجديدها عبر رؤى فنية معاصر.