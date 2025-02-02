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بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

10:25 ص الأحد 02 فبراير 2025

اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس

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السويس - حسام الدين أحمد:

يقدم "مصراوي" لقرائه ومتابعيه نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس للفصل الدراسي الأول 2024 - 2025 ، وذلك أن اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الأحد، وبلغت نسبة النجاح 85.28%.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وسيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم، وسلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم، وشعبان يوسف رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وقدم الشاذلي التهنئة للناجحين في الشهادة الإعدادية، وطالب القائمين على العملية التعليمة ببذل المزيد من الجهد خلال اليوم الدراسي، وناشد الطلاب ببذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة للنجاح والحصول على الدرجات الأعلى.

وقال سيد حمدان إن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس السويس 15905 طلاب موزعين على 87 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.

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