تفوقت على 9 رجال.. نورة أول مأذون سيدة بطليحات سوهاج- فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

في سابقة شهدتها ناحية قرية الطليحات بجهينة في محافظة سوهاج، وهي تعيين نورة محمود السيد الفولي، وشهرتها "نورة الفولي" أول سيدة مأذون شرعي للناحية، وبذلك تكون أول امرأة تتولى منصب المأذون الشرعي للقرية، ما يؤكد ريادة المرأة المصرية وقدرتها على العمل في شتى المجالات، والتي كان بعضها يهيمن عليه الرجال.

وقالت نورة الفولي إنها حاصلة على ليسانس الحقوق عام 2005 من جامعة المنوفية، وتعمل في المحاماة من 14 عامًا، وحاصلة على درجة الماجستير في القانون من جامعة جنوب الوادي عام 2018.

وأوضحت أول سيدة مأذون شرعي لقرية الطليحات أنها نافست 9 رجال تقدموا بأوراقهم للحصول على هذا المنصب، مشيرًة إلى أن والدها ووالدتها لم يستحسنوا فكرة تقدمها على هذا المنصب في بداية الأمر، لافتًا إلى أنها لاقت دعم واستحسان من باقي أفراد أسرتها.

ولاقى تعيين نورة الفولي أول سيدة مأذون شرعي لقرية الطليحات قبولًا واسعًا لدى غالبية أهالي الطليحات، خاصة بعد خلو المنصب منذ حوالي عامين، وذهاب الأهالي لمأذون قرية نزة المحزمين لعقود قرانهم.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، بثًا مباشرًا بعنوان "نورة".. أول مأذون شرعي لقرية الطليحات بسوهاج".