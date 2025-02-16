لهذا السبب.. انسحاب محام من الدفاع عن "سفاح المعمورة" في الإسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن المحامي إسلام عاطف سالم انسحابه من الدفاع عن المتهم "ن. ال"، البالغ من العمر 51 عامًا، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، والمتهم بقتل سيدتين ورجل وإخفاء جثثهم في شقتين بمنطقتي المعمورة والعصافرة بالإسكندرية.

وأرجع سالم قراره إلى أن المتهم أدلى خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية بالوقائع والتواريخ والتسلسل الزمني، ما يؤكد سلامته النفسية وعدم معاناته من أي اضطراب عقلي.

وكشف المحامي أن المتهم حاصل على ليسانس الشريعة والقانون بتقدير جيد جدًا، وعمل في المحاماة قبل سفره إلى الأردن والسعودية، ثم عاد إلى مصر وواصل عمله القانوني.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم و5 متهمين آخرين، وهم: "سماح. ث. أ"، و"نادية. ر. ص"، و"صباحية. ع. هـ"، و"علي. م. أ"، و"مصطفى. م. ف"، وجميعهم من دائرة معارف المتهم الرئيسي، سواء بعلاقات عمل أو صداقة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزه الجزئية قد قرر تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد العثور على جثتي سيدتين مدفونتين داخل شقة مستأجرة في منطقة المعمورة البلد.

وبدأت القضية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه ثانٍ بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة داخل شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة. وبانتقال رجال المباحث، عُثر على جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة التي يستأجرها المتهم، ليتضح لاحقًا أن الضحيتين هما زوجته بعقد عرفي وموكلته.

كما استخرجت الشرطة جثمان رجل ثالث كان مدفونًا في شقة بالطابق الأرضي، استأجرها المتهم في منزل بشارع 7، المتفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة، ضمن نطاق قسم شرطة المنتزه أول.

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