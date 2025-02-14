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"ماتت حزنًا عليه".. سيدة تلحق بزوجها بعد وفاته بساعات في المنوفية

12:08 م الجمعة 14 فبراير 2025

سيدة تلحق بزوجها بعد وفاته بساعات في المنوفية (2)

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المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر وفاة زوجين خلال 24 ساعة، ودُفنا في ذات اليوم.

وأكد مصدر مقرب لأسرة الزوجين أن المتوفى الأول يُدعى الحاج "عامر الشايب" ولفظ أنفاسه الأخيرة مساء الأحد الماضي وتقرر دفنه ظهر الاثنين، وأصيبت زوجته الحاجة "فتحية مبارك"، بحالة من الصدمة والحزن الشديد وتوفيت عقب تشييع جثمانه.

وشيع الأهالي جثمان الفقيدة عقب صلاة العشاء لتلحق بزوجها في ذات اليوم.

سيدة تلحق بزوجها بعد وفاته بساعات في المنوفية (1)

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مركز أشمون محافظة المنوفية سيدة تلحق بزوجها
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