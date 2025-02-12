"دخلت تلعب مع زميلتها خرجت جثة".. غرق طفلة داخل حمام سباحة في البحيرة



البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، داخل حمام سباحة نادى مبارك الرياضى بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

واستقبل مستشفى النوبارية الطفلة "سجدة خالد محمد باشا"، 7 أعوام تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، ومقيمة منطقة الألف مسكن دائرة القسم جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الطفلة قرر مفتش الصحة، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ط، بسؤال مدير إدارى النادي، أفاد تسلل الطفلة المتوفاة من خلال فتحة بالسور الحديدي الخاص بالنادي إلى حمام السباحة الذى تبين أمتلائه بمياه الأمطار ونزولها ولهوها بالمياه مما تسبب في غرقها.

وبسؤال والد الطفلة خالد محمد باشا، 47 عاما، عامل قرر أنه عقب خروج ابنته من مدرستها فى طريقها لمحل سكنها، دخلت للنادى من خلال فتحة بالسور رفقة إحدى زميلاتها للهو، إلا أنها غرقت فى المياه المتراكمة بحمام السباحة.

حرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق.