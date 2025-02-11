إصابة 21 عاملًا في حادث تصادم بطريق جمصة بالدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب 21 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة ميني باص تقل عددًا من عمال أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، وسيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بين سيارة ميني باص وسيارة نقل، ما أسفر عن وقوع إصابات.

دُفعت 16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة لمعاينة الواقعة. وبالفحص، تبين أن تصادم سيارة الميني باص، التي كانت تقل عددًا من عمال أحد المصانع، مع سيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي، أدى إلى إصابة 21 شخصًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.