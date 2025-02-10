تحويل بؤرة قمامة بأبو عطوة إلى ساحة معارض منظمة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

حولت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية إحدى بؤر تجمع القمامة بمدخل منطقة أبو عطوة التابعة لقرية نفيشة إلى ساحة منظمة لاستضافة المعارض والأسواق التجارية، في إطار جهود تطوير البيئة الحضرية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وتستعد الساحة لاحتضان سوق اليوم الواحد في نسخته الخامسة كأول فعالية تُقام بعد تطويرها، ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتوفير بيئة تسوق منظمة.

تمت عمليات التطوير بإشراف معدات مركز ومدينة الإسماعيلية بالتعاون مع معدات قرية نفيشة، حيث جرى نقل 25 حمولة لتسوية التربة، إضافة إلى 12 حمولة رمال صفراء لتمهيد الأرض، مع توجيه المواطنين بعدم إلقاء القمامة مجددًا للحفاظ على المظهر الجمالي للمدخل الرئيسي للقرية.

يأتي المشروع ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز التخطيط الحضري واستغلال المساحات المهملة في مشروعات تخدم المجتمع، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.