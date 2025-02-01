لدغة ثعبان تنهي حياة طفل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان، أثناء اللهو أمام منزل أسرته، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "معتز. م" 4 أعوام جثة هامدة، ادعاء لدغ ثعبان.

أفاد والده أنه أثناء لهو ابنه المذكور أمام منزله المتاخم لأرضه الزراعية لدغه ثعبان، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية به وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف بعضلة القلب؛ نتيجة لدغ ثعبان.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.