إعلان

انتخابات النواب 2025.. الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الثالثة بأسيوط (أرقام)

كتب : مصراوي

02:55 ص 29/12/2025

انتخابات النواب في أسيوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط، ومقرها مراكز أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة، برئاسة المستشار فتحي عبدالرؤوف علي محمد الغول نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العامة، وعضوية المستشار أسامة محمد رشاد موسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد محمد الهواري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في جولة الإعادة.

ولا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج؛ إذ بلغ عدد الحضور 128،791 ناخبًا، وإجمالي عدد الأصوات 804،739 بالدائرة الثالثة والأصوات الصحيحة 116,284 والأصوات الباطلة 12,507 صوتًا.

جاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: عصام محمود عثمان محمد 64,344 صوتًا، وأحمد حسين جودة أحمد 74,708 صوتًا، وعلى سيد على معوض 82,017 صوتًا.

وشملت النتائج أيضا: أماني مصطفى كمال ليس 46,450 صوتًا، ونعمان أحمد فتحي 40,878 صوتًا، ومحمد عبدالمنعم حسن 40,455 صوتًا.

أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات النواب في أسيوط نتخابات النواب نتخابات النواب 2025 لحصر العددي في أسيوط ولة الإعادة بالدائرة الثالثة بأسيوط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة