

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط، ومقرها مراكز أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة، برئاسة المستشار فتحي عبدالرؤوف علي محمد الغول نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العامة، وعضوية المستشار أسامة محمد رشاد موسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد محمد الهواري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في جولة الإعادة.

ولا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج؛ إذ بلغ عدد الحضور 128،791 ناخبًا، وإجمالي عدد الأصوات 804،739 بالدائرة الثالثة والأصوات الصحيحة 116,284 والأصوات الباطلة 12,507 صوتًا.

جاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: عصام محمود عثمان محمد 64,344 صوتًا، وأحمد حسين جودة أحمد 74,708 صوتًا، وعلى سيد على معوض 82,017 صوتًا.

وشملت النتائج أيضا: أماني مصطفى كمال ليس 46,450 صوتًا، ونعمان أحمد فتحي 40,878 صوتًا، ومحمد عبدالمنعم حسن 40,455 صوتًا.

أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.