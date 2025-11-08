إعلان

بأسعار منخفضة.. "أسواق اليوم الواحد" تعود في القليوبية غدًا الأحد

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:30 ص 08/11/2025

مبادرة أسواق اليوم الواحد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، استمرار تنفيذ مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك ضمن توجيهات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار.

وأوضحت المديرية أن فعاليات المبادرة ستنطلق غدًا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 في الإدارات التالية:

كفر شكر: أمام كازيون وهايبر المدينة بشارع جمال عبدالناصر.

القناطر الخيرية: شارع المسجد الكبير أمام مدرسة الصنايع.

وأكدت مديرية التموين أن المبادرة تأتي استكمالًا للجهود المبذولة لضبط الأسواق، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرة إلى استمرار تنظيم "أسواق اليوم الواحد" داخل السلاسل التجارية الكبرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع بسهولة وفي أسرع وقت.

أسواق اليوم الواحد تامر صلاح مختار محافظة القليوبية غلاء الأسعار

