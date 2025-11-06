إعلان

اندلاع حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:28 ص 06/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع اليوم حريق هائل داخل شقة سكنية بالطابق السابع بأحد العقارات المكونة من 7 طوابق بشارع عزيز المصري في منطقة بيجام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بالواقعة، حيث انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي وحدات العقار والمباني المجاورة.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصر على خسائر مادية ببعض محتويات الشقة، فيما تم تنفيذ أعمال التبريد الكامل لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وانتقل إلى موقع الحادث مسؤولو الحي وقوات الأمن والحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

ويجري حاليًا فحص موقع الحريق بمعرفة المعمل الجنائي لتحديد أسبابه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شبرا الخيمة القليوبية منطقة بيجام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إسرائيل تعلن المنطقة الحدودية مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"
الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)
بـ172 صوتًا.. اليونسكو تعتمد انتخاب خالد العناني مديرًا عامًا لها