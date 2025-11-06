اندلاع حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع اليوم حريق هائل داخل شقة سكنية بالطابق السابع بأحد العقارات المكونة من 7 طوابق بشارع عزيز المصري في منطقة بيجام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بالواقعة، حيث انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي وحدات العقار والمباني المجاورة.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصر على خسائر مادية ببعض محتويات الشقة، فيما تم تنفيذ أعمال التبريد الكامل لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وانتقل إلى موقع الحادث مسؤولو الحي وقوات الأمن والحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

ويجري حاليًا فحص موقع الحريق بمعرفة المعمل الجنائي لتحديد أسبابه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.