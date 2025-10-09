"تمثال السيسي".. رسالة فنية من أسيوط إلى العالم لدعم السلام ورفض التهجير

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارتي نقل ثقيل محملة بالقمح وأتوبيس، اليوم الخميس، بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة.



كانت أحياء متفرقة من الإسكندرية شهدت، صباح اليوم، هطول أمطار مفاجئة وانخفاض درجات الحرارة لتسجل الصغرى 18 درجة مئوية، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح.

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث بالكيلو 23 بطريق الإسكندرية الصحراوي، أمام جامع أبو سته، بنطاق حي العامرية أول.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب أتوبيس وسيارة نقل ثقيل محملة بالغلال وسقوط حمولتها، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب الأمطار.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص إصابات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، شهد الطريق ذاته انقلاب سيارة نقل ثقيل أخرى محملة بالغلال، على بعد أمتار قليلة من الحادث الأول، ما تسبب في سقوط حمولتها، وذلك دون حدوث وفيات أو إصابات.

تحرر المحاضر اللازمة بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.