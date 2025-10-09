إعلان

بسبب الأمطار.. انقلاب أتوبيس وسيارتي نقل ثقيل محملة بالغلال بالإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:21 م 09/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    انقلاب 3 سيارات في الإسكندرية بسبب الأمطار (8)
  • عرض 8 صورة
    انقلاب 3 سيارات في الإسكندرية بسبب الأمطار (5)
  • عرض 8 صورة
    انقلاب 3 سيارات في الإسكندرية بسبب الأمطار (4)
  • عرض 8 صورة
    انقلاب 3 سيارات في الإسكندرية بسبب الأمطار (3)
  • عرض 8 صورة
    انقلاب 3 سيارات في الإسكندرية بسبب الأمطار (2)
  • عرض 8 صورة
    انقلاب 3 سيارات في الإسكندرية بسبب الأمطار (1)
  • عرض 8 صورة
    انقلاب 3 سيارات في الإسكندرية بسبب الأمطار (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:


أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارتي نقل ثقيل محملة بالقمح وأتوبيس، اليوم الخميس، بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة.


كانت أحياء متفرقة من الإسكندرية شهدت، صباح اليوم، هطول أمطار مفاجئة وانخفاض درجات الحرارة لتسجل الصغرى 18 درجة مئوية، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح.

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث بالكيلو 23 بطريق الإسكندرية الصحراوي، أمام جامع أبو سته، بنطاق حي العامرية أول.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب أتوبيس وسيارة نقل ثقيل محملة بالغلال وسقوط حمولتها، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب الأمطار.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص إصابات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، شهد الطريق ذاته انقلاب سيارة نقل ثقيل أخرى محملة بالغلال، على بعد أمتار قليلة من الحادث الأول، ما تسبب في سقوط حمولتها، وذلك دون حدوث وفيات أو إصابات.

تحرر المحاضر اللازمة بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أصيب 5 أشخاص بسبب الأمطار انقلاب أتوبيس نقل ثقيل محملة بالغلال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تكشف سبب إحالة مصور فيديو "فتاة المحور" للمحاكمة
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)