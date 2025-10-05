وفاة و10 إصابات في حادث مروع على طريق بنها الحر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق شبرا بنها الحر، اليوم، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بلاغًا بالواقعة، فانتقلت على الفور قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تعمل الأجهزة المعنية على رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.