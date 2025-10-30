وكيل صحة الدقهلية يتفقد سير العمل بمكتب رعاية الأمومة والطفولة بطلخا

شاهد على 17 قرناً من الأسرار.. ماذا يخفي "حصن الدير" في صحراء الخارجة؟ -صور

مفاجأة على الطريق.. محافظ أسوان يوقف الميكروباصات ويتأكد من التزام السائقين

بعد تداول فيديو لطلاب.. محافظ سوهاج يوقف معدية بالبلينا ويُحيل مالكها للنيابة

الدقهلية - رامي محمود:



تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، مكتب رعاية الأمومة والطفولة بمدينة طلخا، بحضور الدكتورة فاتن سعيد، مدير الإدارة الصحية بطلخا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وخلال الزيارة، وجه وكيل الوزارة بعدد من التوصيات الهامة التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا على أهمية تدريب العاملين بقسم الاستقبال والطوارئ على الأدلة العلمية المحدثة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.



كما تابع الدكتور الجزار، إجراءات التعامل مع النفايات الخطرة بغرفة النفايات، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة والحماية البيئية، موجهاً بتفعيل دفتر الخوارج بقسم الملفات مع إعداد إحصائية يومية منتظمة لمتابعة سير العمل وتحليل الأداء بشكل دوري.



وأشاد الدكتور حمودة الجزار بجهود العاملين في قسمي التطعيمات وتنظيم الأسرة، لما حققوه من أداء متميز في خدمة المواطنين، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل بروح الفريق لتحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمات الصحية.



وفي سياق متصل، أوصى وكيل الوزارة بضرورة تفعيل العلاج التحفظي بعيادة الأسنان لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة، كما لاحظ وجود نقص في بعض الأدوية الأساسية، ووجه بسرعة توفيرها لضمان استمرارية تقديم العلاج للمراجعين.



وأكد الدكتور الجزار أن تدريب العاملين وتفعيل العلاج التحفظي يمثلان أولوية في خطة تطوير خدمات الرعاية الصحية، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا لبرامج التدريب وتوفيرًا مستمرًا للأدوية الناقصة لتحسين مستوى الخدمة في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.