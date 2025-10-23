

الدقهلية- رامي محمود:

قررت نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار فخري خيري البسيوني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة بمحافظة الدقهلية، حبس "أحمد. م .خ" 21 عاما، مدرس تربية عملي كلية تربية رياضية جامعة المنصورة، مقيم بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة 15 يوما على ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطب الشرعي لاتهامه بهتك عرض تلميذة بالصف الرابع الإبتدائي عمرها 9 سنوات، داخل مدرسة الشهيد ممدوح عثمان بقريه ميت بدر خميس.

البداية كانت بتلقي اللواء عصام هلال ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز ،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغا لمأمور مركز شرطة المنصورة من ربة منزل وتعمل ممرضة بتعرض نجلتها 9 سنوات للاعتداء علي داخل مدرسة الشهيد ممدوح عثمان بقريه ميت بدر خميس،أثناء اليوم الدراسى من قبل مدرس تربية رياضية عملى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد العزب رئيس مباحث مركز المنصورة، إذ تم ضبط المتهم وعرضة على النيابة التي قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددت النيابة حبس المتهم 15 يوما وتم مناظرة المتهم بالطفلة وسط عدد من المدرسين وتعرفت الطفلة عليه.

كانت والدة الطفلة قد نشرت استغاثة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذ كتبت: "أنا عايزه حق بنتي وبنت كل إنسان عنده ضمير في البلد دي اعتبروها بنتكم البنت تم الاعتداء عليها في المدرسة من مدرس تربية عملي معندوش إنسانية ولا رحمة في مدرسة الشهيد ممدوح عثمان في قرية ميت بدر خميس المنصورة الدقهلية".