محافظ أسيوط يناقش تحديات مشروعات "حياة كريمة" وتطوير الريف (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا ضم مسؤولي الشركات المنفذة والمرافق والمقاولين المشاركين في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك لبحث التحديات التي تواجه استكمال الأعمال في عدد من المشروعات بالمحافظة والعمل على تذليل العقبات بشكل فوري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز الأعمال وتحقيق أهداف المبادرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

شارك في الاجتماع المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومسؤولي الهيئات المعنية (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات)، ومنسقي المشروعات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال دون تقاعس أو تأخير، مؤكدًا أن المحافظة ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي مقاول أو جهة منفذة تتقاعس عن أداء مهامها، وذلك في إطار الحرص على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الأجهزة التنفيذية تتابع يوميًا نسب التنفيذ ومراحل العمل بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود وتنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الفنية وضمان سرعة إنجاز المشروعات وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة، بما يضمن وصول خدمات المبادرة إلى كل مواطن في الريف المصري بصورة لائقة، ويُحدث نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا اجتماعيًا واقتصاديًا.

وشهد الاجتماع استعراضًا لنسب التنفيذ الحالية والتقارير الفنية الصادرة عن فرق المتابعة الميدانية، إلى جانب مناقشة أبرز الملاحظات الفنية وسبل معالجتها بهدف رفع معدلات الإنجاز وتسليم المشروعات في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة تقارب 80 مليار جنيه، تشمل 7 مراكز و149 قرية و615 تابعًا وعزبة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.