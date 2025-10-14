

الشرقية- ياسمين عزت:

كشف رجال الأمن بمركز شرطة الحسينية، غموض مقتل رجل ستيني كان قد عُثر عليه مقتولا ومضرما فيه النيران داخل مسكنه بقرية 7 بحر البقر في مركز الحسينية بالشرقية.

تفاصيل الواقعة بدأت في قرية 7 بحر البقر بالحسينية، عندما استغاثت السيدة "ر. ع" 60 عاما، إذ تعالت صرخاتها تستجير هولا من وقع تأثرها بعثورها على جثمان جسدها محروق أجزاء منه في فراش نومه بمسكنهما بذات القرية.

هرع الأهالي صوب صوت الزوجة ليكتشفوا الأمر، إذ بدأت تروي أنها عثرت على زوجها محروقة جثته زاعمة بأن مجهولين فعلوا جريمتهم ولاذوا بالفرار.

أبلغ الأهالي مركز شرطة الحسينية وحضرت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ قبل أن يتحرر محضر بالواقعة.

وفور حضور قوات الأمن من مركز شرطة الحسينية ورجال النيابة الذين عانوا جثمان الضحية المدعو "فرج. ال"، 65 عاما، تبين إصابته بألة حادة فضلا عن احتراق أجزاء من جسده جراء إضرام النيران به.

خلال أيام بحث وتحقيق من الجهات الأمنية المعنية وكان قد تم التحفظ على الزوجة وعددا من الأشخاص الذين حولهم دائرة شك، وبعد التحقيقات انكشف الغموض المحيط بالواقعة كانت الزوجة هي الجاني.

اعترفت الزوجة الستينية، أنها من قتلت زوجها بأن ضربته ضربة على رأسه فقد على إثرها الوعي، ثم أضرمت النيران في المرتبة حوله لتشب النيران في جسده قاصدة بذلك إخفاء معالم جريمتها وتضليل العدالة.

بعد ضبط الزوجة أمرت النيابة بحبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة لإجراء الصفة التشريحية عليها لبيان أسباب الوفاة والتي صرحت بالدفن ما ان انتهت من التحقق من سبب الوفاة.