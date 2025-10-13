"تفحم بالكامل".. حريق في مصنع قطن بقرية صنافير بالقليوبية (صور)

في جراحة نادرة.. إنقاذ حياة رضيع بجامعة الأزهر في أسيوط (صور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

اندلع، صباح اليوم الإثنين، حريق داخل مصنع للقطن بعزبة عبدالله باشا بقرية صنافير التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء أشرف جاب الله، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة، جرى نقله إلى مستشفى قليوب العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.