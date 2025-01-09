بالصور.. 4 أطنان من لحوم الأضاحي تصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في أسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بمديرية الأوقاف لسرعة توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر المستحقة، والواردة من وزارة الأوقاف بإجمالى 4 أطنان، حيث تم تسلم الدفعة الأولى أمس 8 يناير، ومن المقرر تسليم الدفعة الثانية يوم 26 يناير الجارى، مكلفاً باستكمال إجراءات التنسيق بين مديريتى الأوقاف بقيادة الشيخ سمير خليل، والتضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف لتوزيع هذه الكميات من اللحوم البلدية على الفئات المستحقة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف المراكز والمدن.

وأشاد المحافظ، بحرص وزارة الأوقاف بقيادة الوزير الدكتور أسامة الأزهرى على الإستمرار فى تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي.

وشدد على أهمية هذا المشروع الفعال الذى يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى ودوره فى تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمناطق البعيدة والنائية.

كما أكد المحافظ أن ذلك يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء ، وخاصة ضمن قاعدة البيانات المسجلة بالمستحقين لدى مديرية التضامن لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة فى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".