الفريق أحمد خالد: الإسكندرية ستظل رمزًا للتعايش الحضاري الإنساني

الإسكندرية - محمد عامر:

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن مصر ستظل دائما نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام.

جاء ذلك خلال تهنئته للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأشار إلى أن مدينة الإسكندرية ستظل رمزًا للتعايش الحضاري الإنساني، داعيا الله أن تحقق مصر ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وأعرب المحافظ، في بيان، اليوم الأحد، عن خالص أمنياته أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات.