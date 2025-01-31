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نجل فنان شهير يصدم مواطنًا بالبحيرة ويتسبب في وفاته

11:11 م الجمعة 31 يناير 2025

اسعاف أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة يقودها نجل الفنان الشهير "ع- م"، على الطريق الزراعي السريع بمركز شرطة أبو حمص في محافظة البحيرة.

ورد لمركز شرطة أبو حمص، بلاغا بوقوع حادث بالطريق الزراعي تسبب في مصرع شخص وإصابة آخرين، بإصابات بالغة الخطورة، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.

جرى ضبط المتهم المتسبب في الحادث، وتبين أنه نجل الفنان القدير "ع. م"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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نجل فنان شهير يصدم مواطن ضبط المتهم المتسبب في الحادث مركز شرطة أبو حمص
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