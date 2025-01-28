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3 جثث ومصاب في حادث مروع ببني سويف

03:33 م الثلاثاء 28 يناير 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب رابع، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل "تريلا"، وأخرى نصف نقل على الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا"، بأخرى نصف نقل بالقرب من نفق سنور، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "رجب.ا.ح"، 25 عامًا، و"أحمد.س.ص"، 23 عامًا، و شقيقه "محمود"، 17 عامًا، وإصابة "محمد.ش.ت"، 24 عامًا، بكدمات متفرقة، وصدمة عصبية.

جرى نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.

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