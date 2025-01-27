بعد مقتله بـ 10 أيام.. والدة ضحية استئجار مقهى تلحق بنجلها حزنًا عليه بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وفاة والدة موظف خمسيني لقى مصرعه على يد 5 أشخاص بالقرية بسبب خلافات بين عدد من الأطراف على استئجار مقهى، وذلك حزنًا عليه بعد 10 أيام من مقتله.

كانت "أم السعد محمد شرف الدين"، والدة الموظف الراحل دخلت في حالة حزن شديدة طوال 10 أيام منذ حادث مقتل نجلها، وتوفيت حزنا عليه ليجرى تشييع جثمانها وسط جنازة كبيرة.

كان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق إشارة من مستشفى دسوق العام بوصول "محمد .ا. أ.ا"، في العقد الخامس من العمر، موظف، ويقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، مصابًا في البطن والرأس.

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والعميد إبراهيم مشرف مأمور مركز شرطة دسوق، والرائد فؤاد الفقي رئيس مباحث المركز إلى مستشفى دسوق العام للوقوف على حقيقة البلاغ.

واتهمت عائلة المجني عليه كل من: "سعد.س.ف.ا"، 43 عامًا، قهوجي، وشقيقه "رضا"، 38 عامًا، موظف مفصول، و"عيد.م.ا"، وشهرته الشحات، 53 عامًا، تاجر ملابس، ويقيمون بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "خنجر" محدثين إصابته بجروح في البطن والرأس ما أدى إلى وفاته.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لبيان أسباب الوفاة أفاد في تقريره، بأن الجثة بها جرح في البطن أسفل الصدر طوله 5 سنتميترًا، وجرح قطعي بفروة الصدر طوله 3 سنتميترًا.

وكشفت التحقيقات الأولية عن حدوث خلافات بين عدد من الأطراف ضمت المتهمين والمجني عليه وآخرون بسبب استئجار مقهى، وتجددت الخلافات بحدوث تشابك لفظي بين المتهم الأول القهوجي مع أحد أطراف النزاع عبر تواصلهم مع بعضهم من خلال الهاتف المحمول قبل واقعة القتل بحوالي 24 ساعة ما جعلهم يتوعدون بالتعدي على بعضهم البعض.

ويوم الواقعة كان الطرف المتنازع مع المتهم الأول في التشابك اللفظي يجلس مع المجني عليه على المقهى وما أن شاهده المتهم الأول اشتبكا كلاهما مع بعضهما انضم للمتهم الأول المتهم الثاني الموظف المفصول، وشقيق المتهم الأول، والمتهم الثالث تاجر الملابس، وتشابكوا جميعًا مع بعضهم.

ووسط تلك الأحداث أسدل المتهم الأول القهوجي سلاح أبيض "خنجر" من طيات ملابسه طعن بها المجني عليه بطعنة في البطن، بينما تعدى شقيقه المتهم الثاني الموظف المفصول بنفس السلاح على رأسه محدثًا إصابته بجرح قطعي في فروة الرأس.

ألقي القبض على المتهمين الثلاثة واقتيادهم إلى مركز شرطة دسوق، فيما جرى التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وتبين من التحقيقات التي يجريها مصطفى أشرف، وعبدالرحمن عماد، وكيلا نيابة دسوق، اتهام 5 أشخاص في تلك الواقعة بعد ثبوت تورط المتهمين الرابع والخامس في إخفاء السلاح الأبيض "خنجر" المستخدم في الواقعة.

وتحرر المحضر رقم 1015 لسنة 2025 جنح مركز شرطة دسوق، وتولت النيابة العامة التحقيقات في أحداث الواقعة.

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