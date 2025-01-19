طعنوه وأخفوا السلاح.. قرار للنيابة ضد 4 متهمين بقتل موظف في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر مصطفى أشرف وعبدالرحمن عماد، وكيلا نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، قرارًا بحبس 4 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة قتل موظف خمسيني طعنًا بسلاح أبيض "خنجر". كما أمرت النيابة بحجز شخص خامس يُدعى "أشرف.إ.ش.س"، 42 عامًا، عامل، على ذمة التحريات لتحديد دوره في الواقعة، خاصة فيما يتعلق بإخفاء السلاح المستخدم.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، بشأن وصول "محمد.ا.أ.ا"، 55 عامًا، موظف، إلى مستشفى دسوق العام مصابًا بجروح خطيرة في الرأس والبطن، قبل أن يتوفى متأثرًا بإصاباته.

أفادت التحريات بقيادة العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز دسوق، بأن مشادة لفظية نشبت بين المتهم الأول، "سعد.س.ف.ا"، 43 عامًا، قهوجي، وشقيق المجني عليه بسبب استئجار مقهى، تطورت لاحقًا إلى اعتداء.

تبين أن المتهم الأول وشقيقه "رضا.س.ف.ا"، 38 عامًا، موظف مفصول، إلى جانب "عيد.م.ا"، 53 عامًا، تاجر ملابس، تعدوا على المجني عليه، حيث قام المتهم الأول بطعنه بسلاح أبيض "خنجر".

أظهرت التحقيقات أن المتهم الرابع، "علي.أ.ع.إ.ا"، 23 عامًا، وهو ابن شقيقتي المتهمين الأول والثاني، قد أخفى السلاح المستخدم في الجريمة داخل قطعة أرض زراعية قريبة من منزله. وعُثر على السلاح بعد إرشاد المتهم الرابع رجال المباحث إلى مكانه.

تم القبض على المتهمين الأربعة، وضُبط بحوزة المتهم الثاني سلاح أبيض آخر "مشرط موز"، ادعى أنه يحمله للدفاع عن النفس.

أفاد الدكتور حمزة الملاح، مفتش الصحة، في تقريره الطبي الظاهري، بأن الجثة تحمل جرحًا غائرًا في البطن وآخر في الرأس، يُرجح أن سبب الوفاة هو نزيف داخلي بالمخ.

قررت النيابة التحفظ على جثة المجني عليه في مشرحة مستشفى دسوق العام وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة.

كما جرى تحرير المحضر رقم 1025 لسنة 2025 جنح مركز دسوق، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة.

اقرأ أيضًا

مشاجرة بسبب استئجار مقهى تنتهي بمقتل موظف في كفر الشيخ