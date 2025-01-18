كان بيصلح بين متخاصمين.. سكين الغدر تنهي حياة موظف في جلسة عرفية بدسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

انتهت جلسة صلح عرفية بقرية سنهور التابعة لمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ بمأساة مروعة، حيث أجهز موظف سابق على حياة آخر بطعنة غادرة بسكين، مما أدى إلى وفاته على الفور.

كان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق إشارة من مستشفى دسوق العام بوصول "محمد .ا. أ.ا"، في العقد الخامس من العمر، موظف، ويقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، مصابًا في البطن والرأس.

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والعميد إبراهيم مشرف مأمور مركز شرطة دسوق، والرائد فؤاد الفقي رئيس مباحث المركز إلى مستشفى دسوق العام للوقوف على حقيقة البلاغ.

واتهمت عائلة المجني عليه شخص يدعى "رضا.س.ف.ا"، في العقد الرابع من العمر، موظف سابق، ويقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، وشقيقه، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته بجروح في البطن والرأس ما أدى إلى وفاته.

وجرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، وكشف تقرير الطب الشرعي أن جثة الموظف المذكور بها جرح في البطن أسفل الصدر طوله 5 سنتميترًا، وجرح قطعي بفروة الصدر طوله 3 سنتميترًا.

وكشفت التحقيقات الأولية عن حدوث مشادة كلامية بين المتهم وشقيقه، مع المجني عليه خلال عقد جلسة إنهاء نزاع تولاها المجني عليه لإنهاء نزاع بين المتهم وآخرين بسبب بعض الممتلكات ما أدى إلى طعن المتهم للمجني عليه بسلاح أبيض "سكين" أسفر عن وفاته.

ألقي القبض على المتهم وشقيقه، واقتيادهما إلى مركز شرطة دسوق، فيما جرى التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.