أخفى الخنجر وأزال دماء الجثة.. متهم خامس في أحداث قتل موظف بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر مصطفى أشرف وعبدالرحمن عماد، وكيلا نيابة دسوق في كفر الشيخ، بأمانة سر مارينا يوسف، سكرتيرة التحقيق، بحبس عامل في العقد الرابع من العمر والمتهم الخامس في واقعة قتل موظف خمسيني بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاشتراكه مع المتهم الرابع في إخفاء السلاح الأبيض "خنجر" المستخدم في الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي يجريها وكيلا نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار محمد شلوف، رئيس نيابة دسوق، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، ورود تحريات مباحث مركز شرطة دسوق، بقيادة الرائد فؤاد الفقي، رئيس المباحث، عن اشتراك المتهم مع المتهم الرابع في إخفاء السلاح الأبيض "خنجر".

وبمواجهة النيابة العامة للمتهم الخامس بما ورد في تحريات المباحث، أقر بصحتها، مضيفًا في اعترافاته أنه أزال دماء المجني عليه من مكان حدوث الواقعة لحظة طعنه من المتهم الأول.

وكشف المتهم في اعترافاته عن أن المتهم الأول في الواقعة منحه السلاح الأبيض "خنجر" المستخدم في الجريمة ليسلمه إلى ابن شقيقته، المتهم الرابع في القضية، لإخفائه، وقال له: "ادي السلاح لعلي خليه يخفيه".

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق إشارة من مستشفى دسوق العام بوصول "محمد.ا.أ.ا"، 55 عامًا، موظف، ويقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، مصابًا في البطن والرأس.

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والعميد إبراهيم مشرف، مأمور مركز شرطة دسوق، والرائد فؤاد الفقي، رئيس المباحث، إلى مستشفى دسوق العام للوقوف على تفاصيل البلاغ.

وبسؤال شقيق المجني عليه، "رجب.ا.أ.ش.ا"، 56 عامًا، اتهم كلًّا من:

"سعد.س.ف.ا"، 43 عامًا، قهوجي.

شقيقه "رضا"، 38 عامًا، موظف مفصول.

"عيد.م.ا"، 53 عامًا، تاجر ملابس.

وهم جميعًا يقيمون بقرية سنهور المدينة، بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر"، ما أدى إلى إصابته بجروح في البطن والرأس ووفاته.

وبانتداب مفتش الصحة، الدكتور حمزة الملاح، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة المجني عليه، أفاد التقرير بأن الجثة لرجل خمسيني، ذو شعر مختلط أبيض وأسود، وشارب خفيف، وبشرة قمحية. كان يرتدي بلوفر أزرق وفانلة بيضاء وشورت أبيض. وتبين وجود جرح بالرأس وآخر غائر بالبطن، يُرجح أن يكون سبب الوفاة نزيفًا بالمخ.

وكشفت التحريات عن نشوب خلافات بين المتهمين وشقيق المجني عليه "عصام.ا.أ.ش.ا" بشأن استئجار مقهى، تجددت يوم الواقعة بمشاجرة لفظية بينهم. وقعت الجريمة أثناء جلوس المجني عليه مع شقيقه على المقهى، حيث اشتبك المتهمون معهما، ما أدى إلى طعن المجني عليه.

جرى القبض على المتهمين، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، بينما تستمر النيابة العامة في تحقيقاتها.

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