تشييع جنازة موظف قتل فى مشاجرة على مقهى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جثة موظف لقى مصرعه على يد 3 متهمين بينهم موظف مفصول بسلاح أبيض "خنجر" وذلك تحت حراسة أمنية مشددة.

كانت نيابة دسوق أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الموظف المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من عملية التشريح، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع عرض المتهمين على النيابة في جلسة تحقيق.

يذكر أن اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق إشارة من مستشفى دسوق العام بوصول "محمد .ا. أ.ا"، في العقد الخامس من العمر، موظف، ويقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، مصابًا في البطن والرأس.

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والعميد إبراهيم مشرف مأمور مركز شرطة دسوق، والرائد فؤاد الفقي رئيس مباحث المركز إلى مستشفى دسوق العام للوقوف على حقيقة البلاغ.

واتهمت عائلة المجني عليه كل من: "سعد.س.ف.ا"، 43 عامًا، قهوجي، وشقيقه "رضا"، 38 عامًا، موظف مفصول، و"عيد.م.ا"، وشهرته الشحات، 53 عامًا، تاجر ملابس، ويقيمون بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "خنجر" محدثين إصابته بجروح في البطن والرأس ما أدى إلى وفاته.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لبيان أسباب الوفاة أفاد في تقريره بأن الجثة للمذكور بها جرح في البطن أسفل الصدر طوله 5 سنتميترًا، وجرح قطعي بفروة الصدر طوله 3 سنتميترًا.

وكشفت التحقيقات الأولية عن حدوث خلافات بين عدد من الأطراف ضمت المتهمين والمجني عليه وآخرين بسبب استئجار مقهى، وتجددت الخلافات بحدوث تشابك لفظي بين المتهم الأول القهوجي مع أحد أطراف النزاع عبر تواصلهم مع بعضهم من خلال الهاتف المحمول قبل واقعة القتل بحوالي 24 ساعة ما جعلهم يتوعدون بالتعدي على بعضهم البعض.

ويوم الواقعة كان الطرف المتنازع مع المتهم الأول في التشابك اللفظي يجلس مع المجني عليه على المقهى وما أن شاهده المتهم الأول اشتبكا كلاهما مع بعضهما انضم للمتهم الأول المتهم الثاني الموظف المفصول، وشقيق المتهم الأول، والمتهم الثالث تاجر الملابس، وتشابكوا جميعًا مع بعضهم.

ووسط تلك الأحداث أسدل المتهم الأول القهوجي سلاح أبيض "خنجر" من طيات ملابسه طعن بها المجني عليه بطعنة في البطن، بينما تعدى شقيقه المتهم الثاني الموظف المفصول بنفس السلاح على رأسه محدثًا إصابته بجرح قطعي في فروة الرأس.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الثلاثة، وجرى اقتيادهم إلى مركز شرطة دسوق، وتحرر بذلك المحضر رقم 1015 لسنة 2025 جنح مركز شرطة دسوق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبدورها أصدرت قرارات السابقة.

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