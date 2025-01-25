جولة التجلي الأعظم.. آلاف السائحين في رحلة روحانية بسانت كاترين

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبلت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء اليوم السبت، آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم، إضافة إلى السياحة الداخلية التي توافدت منذ الصباح الباكر بمعدل 18 رحلة.

قال اللواء طلعت العناني، مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي الأعظم، إن المدين استقبلت اليوم 1800 سائح أجنبي من دول "ألمانيا، فرنسا، روسيا، الهند، أستراليا، إندونيسيا، أمريكا، إيطاليا، كندا، إنجلترا، بلا روسيا"، إضافة إلى وصول 18 رحلة سياحية داخلية على متنها 1200 سائح مصري من مختلف المحافظات المصرية، وذلك تزامنًا مع بداية أجازة نصف العام، ومن المتوقع مضاعفة السياحة الداخلية خلال الأيام المقبلة.

وأكد نائب المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنظيم البرامج السياحية للسائحين، وتوفير سبل الراحة وكافة احتياجاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنشيط السياحة بالمدينة.

وأشار إلى أن العديد من الأفواج السياحية ترغب في القيام بجولة تفقدية لمشروع التجلي الأعظم، الذي حول المدينة إلى قلعة للسياحة الدينية والثقافية والبيئية والتاريخية، مشيدين بما يتضمنه المشروع مع الحفاظ على هوية المدينة كمحمية طبيعية.

وأوضح أن الأجواء بالمدينة مستقرة، وتحظى المدينة بطبيعة شتوية فريدة جعلتها تتربع على قائمة البرامج السياحية للسائحين الوافدين على المحافظة، للقيام بمغامرة تسلق جبل موسى، والاستمتاع بمشاهد شروق وغروب الشمس، وتعانق السحب مع الجبال في مشهد ساحر، والتجول داخل الوديان لاكتشاف الطبيعة.

على جانب آخر، قال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين ودليل بدوي "مرشد سياحي"، إن المدينة لم تحظى منذ شهور بمثل ما تحظى به اليوم من توافد السائحين عليها من مختلف جنسيات العالم، مشيرًا إلى أن العديد من السائحين الأجانب حرصوا على زيارة الدير، يرافقهم مرشد سياحي لتفقد المعالم السياحية "شجرة العليقة، متحف الكنوز الأثرية، كنيسة الجماجم، الكنيسة الكبرى، بئر موسى، المسجد الفاطمي، أشجار الزيتون العتيقة" والاستماع إلى شرح وافي عن تاريخ كل مزار.

وأوضح "الجبالي"، أن الدير وجبل موسى من أهم المزارات السياحية بالمدينة لأهميتهم الدينية، وإتاحة الفرصة للاستمتاع بالعديد من المناظر الطبيعية الرائعة من أعلى قمة جبلية في مصر، وإضافة إلى حفلات الشواء و الشاي البدوي داخل وديان المدينة، والحرص على التخييم بداخلها على الرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ليلًا، والتي تصل إلى الصفر.

ولفت إلى أن الدليل البدوي، يقوم بتوعية السياح قبل رحلة الصعود إلى جبل موسى باصطحاب ملابس وأغطية ثقيلة، كون لأن درجات الحرارة تنخفض إلى تحت الصفر طوال الليل وحتى شروق الشمس.