مصرع طبيبة أسنان شابة دهسا تحت عجلات قطار فى الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

لقيت طبيبة أسنان شابة مصرعها دهسا تحت عجلات القطار أثناء مرورها خط السكة الحديد بمحطة جهينة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، فيما سادت حالة من الحزن على أهالي المحافظة جراء تداول الخبر الأليم.



تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا يشير إلى مصرع فتاة شابة أثناء تواجدها بمحطة قطار جهينة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وتبين من التحريات الأولية ووفقا لشهود العيان، مصرع طبيبة أسنان تدعى "أسيل الدري" من قرية الحاج عمر بمركز فاقوس.

وكانت الشابة أنهت عملها بالوحدة الصحية التي تعمل بها وفي طريق العودة إلى منزلها فارقت الحياة بسبب اصطدام القطار بها.

من جانبها نعت نقابة أطباء الأسنان بالشرقية، الطبيبة الراحلة البالغة من العمر 27 عاما والتي تخرجت في جامعة سيناء بتقدير امتياز.

ودعا نقيب أطباء الأسنان بالشرقية، المولى عز وجل أن يتغمدها الطبيبة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.