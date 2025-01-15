ننشر أسماء ضحايا ومصابي سيارة مطروح (صور)

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مصرع 7 وإصابة 5 في انقلاب سيارة عمال من أعلى كوبري بمطروح

كتب - محمد البدري:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عمالا من أعلى كوبري بقرية فوكة في محافظة مطروح.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين؛ مساء الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة في قرية فوكة شرق مدينة مرسى مطروح.

أسفر الحادث عن وفاة كل من:



1- رمضان أشرف رزق، عامل؛ من أسيوط.

2- محمد أشرف رزق، عامل، من أسيوط.

3- رجب أشرف رزق، عامل من أسيوط.

4- سعد رمضان زيدان، عامل أسيوط.

5- عبده هاني الجبرسي، عامل؛ من البحيرة

6- مجهول الهوية.

7- مجهول الهوية.

وجاء بيان المصابين على النحو التالي:

1- ياسر حنفي محمد 30 عاما؛ عامل، من الشرقية اشتباه مابعد الارتجاج؛ جروح متفرقة بالجسم؛ جرح بالرأس؛ كسر بقاع الجمجمة.

2- محمود عبدالله محمد 37 عاما؛ عامل؛ من الشرقية اشتباه مابعد الارتجاج؛ جروح بالجسم والرأس؛ كدمات بالرئة؛ كسر بالضلوع.

3- محمد علاء أشرف 11 عاما، عامل، من أسيوط، جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

4- أحمد منصور صادق 29 عاما، عامل، من أسيوط، جروح وكدمات بالجسم.

5- علاء أشرف محمد 40 عاما، عامل، من أسيوط، ما بعد توقف عضلة القلب.

كانت تلقت غرفة عمليات محافظة بمطروح إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبري في قرية فوكة شرق مدينة مرسى مطروح؛ انتقلت على إثرها سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة لموقع الحادث.

وأفاد شهود عيان أن قائد السيارة فقد السيطرة أثناء السير على الكوبري؛ وانزلقت السيارة لتسقط من ارتفاع كبير مما أسفر عن ضحايا ومصابين.

فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي العلاج اللازم كما جرى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وأفادت مصادر طبية أن الإصابات تباينت بين كسور وجروح مختلفة لبعض المصابين، فيما تقرر تحويل حالتين إلى غرفة العمليات لإجراء تدخلات جراحية عاجلة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الدعم الطبي والرعاية للمصابين؛ وكلف بسرعة رفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور.