محافظ جنوب سيناء يؤكد: التمويل هو مفتاح استدامة مشروعات COP27

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن التمويل يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشروعات المنفذة في إطار مؤتمر المناخ COP27، والتي جرى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه جرى إعداد مخطط متكامل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتحقيق التنمية الشاملة، مما يسهم في الارتقاء بالمجتمع المحلي اجتماعيًا واقتصاديًا.

وأكد المحافظ، أهمية التنسيق والتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، لاستكمال العمل على المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على تطوير البنية التحتية البيئية، بل تشمل أيضًا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مثل إنشاء وحدات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية الفريدة، وتطوير المراسي البحرية بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء، لمناقشة عددًا من الملفات المشتركة، وبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات البيئية بمحميات جنوب سيناء، ووضع مخطط كامل لمنظومة المخلفات بالمحافظة، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعد، وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، وهدى عمر، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع جرين شرم، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسي، وعدد من القيادات المعنية.

وفيما يخص مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، أوضح محافظ جنوب سيناء، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية ليس فقط على المستوى السياحي والروحي، بل أيضًا على مستوى حماية البيئة وتنمية المجتمع.

ولفت إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة البيئة يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الاستدامة، مؤكدًا أن الجميع يعمل على تحقيق تنمية متناغمة مع الطبيعة، بما يحافظ على التراث البيئي والروحي لسانت كاترين، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وعن منظومة المخلفات، أكد المحافظ على استعداد المحافظة الكامل لدعم هذه المنظومة بما يتوافق مع الاحتياجات على أرض الواقع، ويلبي الطموحات المستقبلية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستساهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتعزيز الفرص الاقتصادية في المحافظة.