رئيس هيئة قناة السويس يستقبل الفنان حسين فهمي في الإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الفنان القدير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمارينا يخوت هيئة قناة السويس، عصر اليوم الجمعة، وذلك بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق ووزير الشباب والرياضة الأسبق، واللواء أشرف عمارة رئيس مجلس إدارة جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية.

واصطحب الفريق أسامة ربيع ضيوفه على متن اليخت "إرادة" فخر الصناعة المصرية، والذي تم تصنيعه بإحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، في جولة بقناة السويس، الشريان الحيوي التجاري الهام، حيث استمع إلى شرح مفصل عن آخر التطورات التي تشهدها هيئة قناة السويس.

وأعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته بتلك الزيارة التي يعتبرها قريبة إلى قلبه حيث تحمل الإسماعيلية وقناة السويس وشوارعها الكثير من الذكريات التي عاشها أثناء تصويره عدد من أفلامه بها، وأهمها الرصاصة لا تزال في جيبي وفيلم انقذوا هذه العائلة.

الجدير بالذكر، أنه ستقام غدًا ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية للفنان حسين فهمي، حول مستقبل السينما في مصر بدعوة من جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية.