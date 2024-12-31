تجديد الثقة في المهندس محمد محفوظ وكيلًا للإسكان بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 4492 لسنة 2024 بتجديد الثقة في المهندس محمد محفوظ النجار مديرًا لمديرية الإسكان والمرافق بالشرقية بالمستوى الوظيفي العالي، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

حقق المهندس محمد محفوظ العديد من الإنجازات البارزة في قطاع الإسكان بمحافظة الشرقية، حيث ساهم في تنفيذ مشروعات قومية هامة، من أبرزها: إنشاء نفق عرابي، تطوير نفق شارع الجلاء، إنشاء مول التحرير التجاري، تطوير واجهة محافظة الشرقية، وإنشاء النصب التذكاري للجندي المجهول.

كما شارك المهندس محمد محفوظ في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمركز الحسينية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية في جميع مراكز محافظة الشرقية.