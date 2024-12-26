إصابة 5 طالبات جامعيات بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 طالبات جامعيات باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهن سندوتشات بطاطس فاسدة، داخل مسكنهم بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول "رحمة.ع.ف"، 19 عامًا، و "ريم.ج.ع"، 18 عامًا، و "مستورة.ا.ح"، 22 عامًا، و "أسماء.خ.ح"، 18 عامًا، و "دعاء.ح.م"، 17 عامًا، مصابات بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهن سندوتشات بطاطس فاسدة، داخل شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهن، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.