لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة 5 طالبات جامعيات بتسمم غذائي في بني سويف

10:55 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

التسمم الغذائي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 طالبات جامعيات باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهن سندوتشات بطاطس فاسدة، داخل مسكنهم بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول "رحمة.ع.ف"، 19 عامًا، و "ريم.ج.ع"، 18 عامًا، و "مستورة.ا.ح"، 22 عامًا، و "أسماء.خ.ح"، 18 عامًا، و "دعاء.ح.م"، 17 عامًا، مصابات بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهن سندوتشات بطاطس فاسدة، داخل شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهن، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

تسمم غذائي بني سويف مديرية أمن بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان