بتخفيضات 40%.. افتتاح معرض دمياط للموبيليا والأثاث في الشرقية - صور

الشرقية- ياسمين عزت:

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والعميد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري، اليوم الأربعاء، معرض أثاث دمياط للموبيليا والأثاث بأرض استاد الشرقية القديم، والمُقام بالتعاون بين محافظتي الشرقية ودمياط، تحت رعاية حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الشرقية.

يشارك في المعرض أكثر من 25 عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، ويضم مجموعة كبيرة من الأثاث المنزلي الحديث والمتنوع بتخفيضات تصل 40%، ويستمر حتى 10 يناير المقبل.

وتفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض رفقة الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري، وثمّن المحافظ الدور المجتمعي للأحزاب السياسية ومنهم حزب الشعب الجمهوري، لتنفيذ المبادرات وإقامة المعارض لكونها تحقق أهدافًا عدة في وقت واحد، كما تساعد في تلبية كثير من احتياجات الجماهير وتفتح أبوابها لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وترتقي بالصناعة الوطنية، وتعمل على تشجيع روح العطاء والانتماء لدى كافة قطاعات المجتمع، وتقدم نموذجًا راقيًا لتقديم خدمات للمواطنين دون تمييز أو تفرقة.

من جانبه، أشار العميد أحمد الألفي، إلى أن المعرض يهدف إلى نشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية وتحقيق التكافل المجتمعي وتعزيز النشاط الاقتصادي ودعم المنتجات المحلية وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بين محافظتي الشرقية ودمياط.