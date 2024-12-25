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محافظ القليوبية يُجري حركة تكليفات محدودة

03:15 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

المهندس أيمن عطية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قرارا بتكليف المهندس وائل جمعة السنوري للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، ومحمد السيد أحمد غنيم للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها.

كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أصدرت حركة محليات جديدة والتي شملت تجديد الثقة في اللواء إيهاب سراج حسن سكرتيرا عاما لمحافظة القليوبية، وتعيين اللواء طارق ماهر أبو العطا رئيس مدينة بنها سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة القليوبية والتي جاءت بهدف تحسين الأداء بالإدارة المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة أيضًا تعيين كل من أحمد أبوبكر رئيساً لحي شبرا الخيمة ومحمد البسيوني لحي شرق شبرا الخيمة وفاتن إبراهيم لمركز ومدينة القناطر الخيرية ومحمد ليلة لمركز ومدينة الخانكة وهشام السعدي لمدينة الخصوص ومجدي عبد المتعال لمركز ومدينة بنها وصفاء أمين لمدينة كفر شكر ووائل طاهر لمجلس مدينة قليوب وسلوى أبو العنين لمركز ومدينة شبين القناطر.

أيمن عطية القليوبية وائل جمعة السنوري طوخ
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