إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

جنوب سيناء - رضا السيد :

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حركة الرياح.

وأشار المركز فى بيان له، إلى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية مع استمرار غلق ميناء الغردقة البحري.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة على مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.