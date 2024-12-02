انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات القطار

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مجزرة طوخ التي راح ضحيتها ربة منزل وطفليها ووالدة المتهم وإصابة شقيقه، أحداثا جديدة، حيث تخلص المتهم من حياته وألقى نفسه أمام القطار القادم من الإسكندرية إلى القاهرة أمام مول العابد بطوخ، ولقي مصرعه في الحال.

وجرى نقل الأشلاء إلى مستشفى طوخ العام، وتعرفت شقيقته على جثمانه، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

وفيما يخص شقيق المتهم لا زالت حالته حرجة ويتلقى العلاج داخل مستشفى طوخ العام.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ، إلى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام شاب بإشعال النيران في والدته وشقيقه وقتل زوجته وابنيه الاثنين.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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