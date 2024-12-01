الدم في كل مكان.. كيف ذبح "عاطل عزبة الصفيح" أولاده وزوجته ووالدته بالقليوبية؟

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف عدد من شهود العيان، تفاصيل جديدة في واقعة قيام عاطل بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور مركز طوخ بالقليوبية، بقتل زوجته وطفليه وإشعال النيران في والدته وشقيقه، ما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة.

أوضح شهود العيان، أن المتهم قرر التخلص من أسرته، حيث أن المتهم ترك زوجته وأطفاله "الولد 5 سنوات، الفتاة 6 سنوات” وفتح اسطوانة البوتاجاز منذ أيام، وعندما شك الجيران في أمره وصدرت من المنزل رائحة كريهة ذهب لمنزل والدته وأضرم النار فيها وفي شقيقه.

وكانت عزبة الصفيح بقرية كفر منصور مركز طوخ القليوبية شهدت جريمة بشعة، حيث تجرد عاطل من المشاعر وذبح زوجته وطفليه وأشعل النيران في والدته وشقيقه، مما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة.

اقرأ أيضًا:

الجاني سوابق وبيشرب مخدرات.. تفاصيل جديدة في واقعة المذبحة الأسرية بكفر منصور

رجل يشعل النيران بجسد أمه ويذبح أولاده وزوجته.. ماذا حدث في جريمة كفر منصور؟

جريمة بشعة.. أب يذبح أبناءه وزوجته ويشعل النيران في والدته وشقيقه بالقليوبية